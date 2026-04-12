J1百年構想リーグ地域リーグ第10節 横浜FM 1（0-1）3 FC東京15:04キックオフ 日産スタジアム 入場者数 23,570人試合データリンクはこちら試合開始早々から横浜FMがボールを支配して攻め続けた。40分までのボール保持率はホームチームが57パーセントと、松橋力蔵監督のチームを押し続ける。しかし45分、ボールロストからロングカウンターを許すと佐藤恵允が先制点。さらに64分、またしてもカウンターで今度はマルセロ・ヒアンが決め