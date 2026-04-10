日本テレビのフェイクドキュメンタリー番組『この番組は番宣番組です。』の後編が、きょう10日(24:50〜)に放送。今回届けるのは「最後のテレビマン 宇佐美一男」。番組では「絶対に見てください。この番組はテレビのためのフィクションです」と銘打ち、独特のスタイルで“テレビのためのフィクション”を展開する。 『この番組は番宣番組です。』より3日に放送された前編は「放送101年記念特別番組」として、日本テレビ開局からこ