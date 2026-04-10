サンリオの創業60年を記念して2021年から日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてパワーアップ。東京・六本木に「サンリオ展 FINAL ver． ニッポンのカワイイ文化60年史」として5年ぶりに戻ってきます。今回クランクイン！トレンドは、プレス内覧会に参加し、本展覧会を取材。ハローキティとシナモロールが登場したオープニングイベントの模様と合わせて、パワーアップしたポイントを解説します。【写