ローソンストア100各店では、2026年4月8日から14日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。4月7日から始まった"ひとつ買うとひとつもらえる"キャンペーンは以下の通り。・セブン-イレブン・ミニストップ・ファミリーマート・ローソンあずき感アップの無料券1つめの対象商品は、UHA味覚糖「バターボール」（104g）。1個購入すると、「塩あずき」（109g）1個と引き換えられる無料券がもら