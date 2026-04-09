大雨が降ってきたが誰も傘を持っていない。アメリカ人の友達が見つめるその先にあったものとは…!?【漫画】本編を読む／どしゃ降りの場合、アメリカ人はどうする…？仰天のエピソードを紹介！「アメリカ人は傘をささない」と聞いたことがある人も多いのではないだろうか。実際、アメリカに限らず海外では、日本ほど“雨が降ったら傘”という感覚が強くない国も少なくないようだ。今回紹介するのは、現在カリフォルニア州ロサンゼル