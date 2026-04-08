家のムダなものを手放して部屋がすっきり整う「捨てリスト」を紹介します。教えてくれたのはインスタグラマーのおさくさん。汚部屋を半年で脱出した経験をもとに、リビング・子ども部屋・玄関・洗面所で手放すべきものを教えてもらいました。リビングが片付く「捨てリスト」家族みんなが使う共有スペースは、アイテムごとに定位置と、「数の上限」を決めることがリバウンド防止のカギに。【写真】子どもの作品は玄関のインテリアに