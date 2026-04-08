家のムダなものを手放して部屋がすっきり整う「捨てリスト」を紹介します。教えてくれたのはインスタグラマーのおさくさん。汚部屋を半年で脱出した経験をもとに、リビング・子ども部屋・玄関・洗面所で手放すべきものを教えてもらいました。

リビングが片付く「捨てリスト」

家族みんなが使う共有スペースは、アイテムごとに定位置と、「数の上限」を決めることがリバウンド防止のカギに。

【写真】子どもの作品は玄関のインテリアに

「文具など増えがちなものは、『使う場所に1つだけ』、もしくは『1用途1アイテム』に絞ると管理がラク。いちばん使いやすいものだけを残します」

●リビングの捨てリスト

・期限がきれた薬

・ホコリをかぶったインテリア雑貨

・何本もあるペン、ハサミ、ノリなどの文房具

・増えすぎた紙袋、エコバッグ

・今はない家電の取扱説明書

・多すぎる充電ケーブル

・用途が重なっている工具

・あまり使っていない健康グッズ

・不要なDMや郵便物

子ども部屋が片付く「捨てリスト」

「子どもの思い出と結びつくものが多いので、最終的な判断は子どもの気持ちを尊重するようにしています」

ぬいぐるみは「KIFUcoco」を利用し、寄付。

「だれかのもとで役立ててもらえると思うと、罪悪感なく手放せます」

●子ども部屋の捨てリスト

・昔の教科書

・きれいに保存できていない子どもの作品

・過去のテストなどのプリント類

・趣味が変わってしまったぬいぐるみ

・複数あるカプセルトイの景品

玄関が片付く「捨てリスト」

手が伸びない靴＝履き心地が悪いか、ライフスタイルに合わないということ。

「サイズアウトしたものも併せて思いきって手放すと、お出かけ前の靴選びがものすごくラクになりますよ」

●玄関の捨てリスト

・1年以上履いていない靴

・家族の人数分以上の長傘＆折りたたみ傘

・足に合っていなくて痛い靴

・サイズアウトした子ども靴

・複数あるレジャーシート

・とりあえず飾っているインテリア

●手放しにくい子どもの作品は玄関のインテリアに

子どもの作品はスペースを決めて、きれいに保管＆飾れる分だけに。

洗面所が片付く「捨てリスト」

洗面所に多い、試供品や使いかけのアイテム。これらは「使用期限」を目安にすると、迷わず手放すことができます。

「それでも高価な化粧品などは、なかなか決断できないもの。そんなときは期間を決めて保留し、一度も出番がなければ処分するように」

●洗面所の捨てリスト

・もらった試供品、アメニティ

・1年使ったごわごわするタオル

・使っていないボディスポンジ

・肌に合っていないスキンケア

・のびたヘアゴム

・1年使っていない日やけ止め

・1年使っていない香水