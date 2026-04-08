半年で汚部屋を脱出したミニマリストの「捨てリスト」。リビング、洗面台で今すぐ手放すべきもの
家のムダなものを手放して部屋がすっきり整う「捨てリスト」を紹介します。教えてくれたのはインスタグラマーのおさくさん。汚部屋を半年で脱出した経験をもとに、リビング・子ども部屋・玄関・洗面所で手放すべきものを教えてもらいました。
リビングが片付く「捨てリスト」
家族みんなが使う共有スペースは、アイテムごとに定位置と、「数の上限」を決めることがリバウンド防止のカギに。
「文具など増えがちなものは、『使う場所に1つだけ』、もしくは『1用途1アイテム』に絞ると管理がラク。いちばん使いやすいものだけを残します」
●リビングの捨てリスト
・期限がきれた薬
・ホコリをかぶったインテリア雑貨
・何本もあるペン、ハサミ、ノリなどの文房具
・増えすぎた紙袋、エコバッグ
・今はない家電の取扱説明書
・多すぎる充電ケーブル
・用途が重なっている工具
・あまり使っていない健康グッズ
・不要なDMや郵便物
子ども部屋が片付く「捨てリスト」
「子どもの思い出と結びつくものが多いので、最終的な判断は子どもの気持ちを尊重するようにしています」
ぬいぐるみは「KIFUcoco」を利用し、寄付。
「だれかのもとで役立ててもらえると思うと、罪悪感なく手放せます」
●子ども部屋の捨てリスト
・昔の教科書
・きれいに保存できていない子どもの作品
・過去のテストなどのプリント類
・趣味が変わってしまったぬいぐるみ
・複数あるカプセルトイの景品
玄関が片付く「捨てリスト」
手が伸びない靴＝履き心地が悪いか、ライフスタイルに合わないということ。
「サイズアウトしたものも併せて思いきって手放すと、お出かけ前の靴選びがものすごくラクになりますよ」
●玄関の捨てリスト
・1年以上履いていない靴
・家族の人数分以上の長傘＆折りたたみ傘
・足に合っていなくて痛い靴
・サイズアウトした子ども靴
・複数あるレジャーシート
・とりあえず飾っているインテリア
●手放しにくい子どもの作品は玄関のインテリアに
子どもの作品はスペースを決めて、きれいに保管＆飾れる分だけに。
洗面所が片付く「捨てリスト」
洗面所に多い、試供品や使いかけのアイテム。これらは「使用期限」を目安にすると、迷わず手放すことができます。
「それでも高価な化粧品などは、なかなか決断できないもの。そんなときは期間を決めて保留し、一度も出番がなければ処分するように」
●洗面所の捨てリスト
・もらった試供品、アメニティ
・1年使ったごわごわするタオル
・使っていないボディスポンジ
・肌に合っていないスキンケア
・のびたヘアゴム
・1年使っていない日やけ止め
・1年使っていない香水