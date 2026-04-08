敵地ブルージェイズ戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に臨む。試合開始の約20分前、「8番・遊撃」で先発発表されていたミゲル・ロハス内野手が突如外れ、キム・ヘソン内野手が代わりに入った。日本時間午前8時7分プレーボールの一戦。ドジャースのスタメンは午前5時25分頃に発表された。大谷翔平投手が「1番・指名打者」で先発出場し、前日