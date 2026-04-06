縦に並んだ猫たちが“ポンポン”に夢中で…？まるで申し合わせたかのように“ポンポン”してもらいやすい距離感にいる２匹の微笑ましい光景は37万2千回を超えて表示され、3万1千件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『２匹の茶トラ猫』が夫の前に並んで……まさかの瞬間】 ダブルポンポン X（旧Twitter）アカウント『@NekoMichika』に投稿されたのは、2匹の猫が寝そべって“ポンポン”してもらっている様子です。