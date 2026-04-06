イタリアの消費者団体Movimento Consumatoriが「一方的な値上げは違法」とNetflixを訴えていた件の判決が2026年4月1日に行われ、消費者団体の主張を認める判決が下りました。Aumenti illegittimi Netflixhttps://www.movimentoconsumatori.it/settori/telefonia-tv/azioni-mc/1436-aumenti-illegittimi-netflixNetflix must refund customers for years of price hikes, Italian court rules - Ars Technicahttps://arstechnica.co