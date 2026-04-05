乙女座・女性の運勢 現在はパートナーや親友などの大事な人との関係を含め、人との関わりが華やかで好調。新しい出会いも多く、関係性が広がりやすい時期といえます。が、今週は、その人との関係にやや疑問を感じる展開があるかも。いまの乙女座は社会面を中心に強い挑戦意欲を持っており、それを「必要なことだ」と考えていますが、いま出会う人たちは「まったくその必要を感じていないように見える」のかも。その「