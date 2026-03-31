TVアニメ「ゴールデンカムイ」の最終章となる「暴走列車編」が、今冬放送されることが3月30日に発表されました。あわせてティザービジュアルも公開され、物語がいよいよクライマックスへ突入することを印象づけています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ゴールデンカムイ」は、野田サトルさんによる同名漫画が原作。コミックスは全31巻、シリーズ累計数は3000万部を突破しています。アニメ最終章では、