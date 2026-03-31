TVアニメ「ゴールデンカムイ」の最終章となる「暴走列車編」が、今冬放送されることが3月30日に発表されました。

あわせてティザービジュアルも公開され、物語がいよいよクライマックスへ突入することを印象づけています。

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「ゴールデンカムイ」は、野田サトルさんによる同名漫画が原作。コミックスは全31巻、シリーズ累計数は3000万部を突破しています。

アニメ最終章では、「不死身の杉元」こと杉元佐一と、アイヌの少女・アシリパを中心に描かれてきた金塊争奪戦が、いよいよ最終局面へと突入します。

第七師団、土方歳三一派ら三つの勢力が札幌で相まみえる中、物語は大きく動き始めます。いかなる結末が待ち受けているのか、シリーズの集大成として大きな注目を集めそうです。

また、最終章の放送に先駆けて、4月2日からBS11で第一期・第二期の放送が決定しています。同日からはTVerでも各話1週間の無料配信が行われる予定です。

さらに、アニメイト新宿では「尾形百之助応援フェア」の開催も決定しました。期間は4月28日から5月24日まで。対象となるTVアニメ「ゴールデンカムイ」Blu-ray＆DVD第1〜13巻を購入した人には、1点ごとに「尾形百之助 百面相フレークシール」が配布されるとのことです。店内ではパネル展示なども予定されています。

長きにわたって描かれてきた“黄金を巡る北の大地の物語”が、ついに完結を迎える「ゴールデンカムイ」。その最終章となる「暴走列車編」がどのような形で描かれるのか、続報への期待もますます高まりそうです。

※アシリパのリは正しくは小書き表記です。

（c）野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026033104.html