サントリー食品インターナショナル株式会社は、アニメーション映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とのコラボレーション第2弾を発表しました。3月30日より「クッパ＆クッパJr.ボスジャン親子セット」が当たるキャンペーンを開始するとともに、翌3月31日からは果汁飲料「クラフトボス アロエ＆キウイ」の新発売と、「クラフトボス ベリー＆アサイー」のリニューアル発売を実施します。【その他の画像・さらに詳し