2025年に開催された大阪・関西万博。閉幕してから半年近くが過ぎようとしていますが、“万博ロス”中の人にはちょっと耳よりな情報かもしれません。くら寿司は2026年5月中旬、大阪市内に「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」をオープンすると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このメモリアル店は、万博期間中に約30万人が訪れた「大阪・関西万博店」の設備の一部を引き継ぐ常設店舗です。実