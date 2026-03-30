2025年に開催された大阪・関西万博。閉幕してから半年近くが過ぎようとしていますが、“万博ロス”中の人にはちょっと耳よりな情報かもしれません。

くら寿司は2026年5月中旬、大阪市内に「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」をオープンすると発表しました。

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このメモリアル店は、万博期間中に約30万人が訪れた「大阪・関西万博店」の設備の一部を引き継ぐ常設店舗です。実際に使われていた回転ベルトや、フォトスポットとして人気を集めた抗菌寿司カバーのオブジェが移設されます。

さらに、木目調のフラットテーブルや畳風座席など、店内の一部も移設。いわば“万博会場のくら寿司の雰囲気ごと持ってきた”ようなつくりになりそうです。

また、当時目玉だった「世界70か国の料理を再現した特別メニュー」も復刻される予定です。“万博くら寿司”の体験を、なんばで日常的に楽しめる場として展開されます。

観光ついでに立ち寄るのはもちろん、ちょっとした“プチ万博気分”を味わう場所としても使えそうです。

「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」は、2026年5月中旬オープン予定。場所は大阪府大阪市中央区千日前2丁目8−4の3階です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026033002.html