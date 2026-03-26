数回目のデートで、ドライブデートに誘われることがある方もいらっしゃると思います。ドライブデートにおいて、どのように運転する男性を気遣っているのでしょうか。今回は、今後のドライブデートの参考として頂くために「ドライブデートでの気遣い７パターン」をご紹介させて頂きます。【１】お菓子を用意する。車で移動中、小腹が減ってしまうことがあります。そのとき、サッとお菓子が出てくると男性のテンションも上がります。