指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『人生初コストコ最高でした【5万円爆買い】』という動画を投稿。動画では、指原さんが【コストコ】で買い物をする様子が公開されました。今回はその中から、指原さんが注目した日用品をピックアップ。【関連】指原莉乃、“ダイエットのお供に”ファミマで手軽に買えるプロテイン「すんごい飲みやすい」指原さんが購入した商品がこちら！■ひも付きゴミ袋カークランドシグネチャー / ひも