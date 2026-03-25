リクルートの調査研究機関『SUUMOリサーチセンター』が、「首都圏新築マンション契約者動向調査（2025年）」の結果を発表した。その結果を見ると、やはり平均価格は上昇していた。では、価格と金利のＷの上昇下でも新築マンションを購入しているのは、どんな人たちなのだろうか？【今週の住活トピック】「首都圏新築マンション契約者動向調査（2025年）」を発表／リクルート首都圏の購入価格は7324万円、東京23区では9598万円と過