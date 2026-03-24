「シャネル（CHANEL）」が、ハンドバッグ「CHANEL 25」のキャンペーンフィルムを公開した。監督はミシェル・ゴンドリー（Michel Gondry）が務めた。【画像をもっと見る】2025年に登場したCHANEL 25は、メゾンを象徴するナンバリングにインスパイアされ、キルティングレザー、レザーが編み込まれたチェーン、ダブルCなど、アイコニックなハンドバッグのコードを再解釈。2つのシグネチャーポケットを備え、しなやかなホーボーシ