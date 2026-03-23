ストレスで甘いものを食べすぎる。ムシャクシャして衝動買いしてしまう……。「やめたくてもやめられない行動」はどうすればコントロールできるのか？ 書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）は、神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍する著者が、「自分の感情や欲望に振り回されずに生きる方法」を、脳科学・心理学・哲学の視点から