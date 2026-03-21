タレントの薬丸裕英が20日、自身のアメブロを更新。妻の石川秀美さんとともに、東京・新大久保を訪れたことを報告した。【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショット薬丸は「韓国で見つからなかった化粧品を探しに妻と新大久保へ」と書き出し、夫婦でショッピングを楽しんだことを報告。歩き疲れたタイミングで「ドバイチョコスイーツでひと息」と、ドバイチョコレートを使用したスイーツを堪能したことを明かした。