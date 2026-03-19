「闇金ウシジマくん」の作者・真鍋昌平さんによる大ヒット漫画を実写化したNetflixシリーズ「九条の大罪」が、2026年4月2日より世界独占配信されます。配信開始に先駆け、法曹界から裏社会の住人までが複雑に絡み合う「キャラクター相関図」と、強烈なインパクトを残す「場面写真」10点が一挙に解禁されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】累計発行部数400万部を突破する原作漫画「九条の大罪」は、これ