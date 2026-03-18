俳優の加藤諒はウェブニュースについて「その記事の加藤諒はぼくではありません。事実無根です」とX（旧Twitter）に投稿した。それはAI要約による被害の告発だった。 加藤は「発信していない内容の記事が表示されています」として、要約されている記事を添付。そこには「加藤諒の『ヨネダ2000面白くなかった』投稿にファンから悲しみの声」という見出しで、お笑いコンビのネタを酷評したと書かれている。しかし、そうした事