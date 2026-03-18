1月に開催されたアフリカネイションズカップ決勝、セネガル対モロッコの一戦において、一度はセネガルの優勝で幕を閉じたはずの結果が覆されたようだ。『Mirror』が報じている。アフリカサッカー連盟の控訴委員会は、試合中のセネガル代表による「試合放棄」を認め、モロッコの3-0での不戦勝とすることを電撃発表。これにより、サディオ・マネらを擁して優勝を祝ったはずのセネガルは、その王座を強制的に剥奪されることとなった。