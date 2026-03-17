高齢化社会の日本において、高齢者が賃貸住宅を借りにくい問題は深刻です。家賃の支払い能力があっても、「高齢」というだけで入居を断られるケースは後を絶ちません。そんななか、司法書士としての長年の経験を活かし、オーナーや管理会社の不安を解消することで、高齢者が当たり前に部屋を借りられる仕組みをつくろうとしている人がいます。つむぎシニアライフサポートの代表、西谷尚志（にしたに・しょうじ）さんに、サービス開