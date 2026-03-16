ドイツのマニュファクチュール、グラスヒュッテ・オリジナルは、洗練されたフォルムと美しいカラーを持つ新作「セレナーデ・ルナ」を発表した。【画像】天空を映す色彩「スカイライン ブルー」の新作セレナーデ・ルナ（写真12点）本モデルは、マザー・オブ・パールを使用した「スカイライン・ブルー」カラーの文字盤が特徴的となっており、文字盤が受ける光の加減によって表情を変える仕様となっている。また、文字盤には手作業で