『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、綱啓永、本田響矢、黒川想矢、豊田裕大が登場した。唯一無二のオーラで観客を魅了した若手俳優4人のランウェイを紹介する。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』綱啓永、もーりーしゅーとから熱烈キス！©マイナビ TGC 2026 S/S4月8