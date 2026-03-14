3月10日、SNS上で大手回転寿司チェーン『くら寿司』のわさび提供システムが物議を醸した。X上で拡散された投稿には、動画が添えられており、そこには《割り箸を入れて回すとわさびが出ます》という文言が記された装置が映し出されていた。【写真】「どうして箸を使って回す仕様に？」煽る文言で動画を拡散くら寿司のわさび提供装置が物議話題になったわさび装置は、上部にある穴に箸を差し込み、くるくる回すと装置の下からわ