立花孝志氏が、令和8年（2026年）3月11日、破産手続開始決定を受けたと、自身の公式サイトで発表しました。同サイトの発表によると、個人の債権者は240名、負債総額は約12億4400万円にのぼります。個人の資産は約1500万円とされていますが、確定申告に伴い1500万円を超える所得税の納税が必要となるため、現時点で配当できる財源はないとのこと。一方、政治団体「NHKから国民を守る党」（以下、NHK党）は破産せず、私的整理で対応