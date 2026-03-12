モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、さくらももこさん原作の漫画「コジコジ」とのコラボキャンペーンを3月18日から期間限定で実施。モスバーガーとコジコジがコラボするのは、今回が初めて。【写真】「コジコジ」のおまけがかわいすぎる！塗り絵、ケース、マグネットも！一挙にチェック！コラボでは、コジコジをはじめとする登場キャラクターたちが、ハンバーガーやドリンクを