3月10日、9人組アイドルグループSnow Manのメンバー・目黒蓮が自身のInstagramのストーリーズを更新。海外への出発後初となるプライベートショットを披露し、髪型の“激変”が話題となっている。目黒といえば、ハリウッドドラマ『SHOGUN 将軍』に出演が決定している。2026年1月から同作のシーズン2の撮影に専念するため、カナダへ渡航している。「目黒さんは自身のストーリーズで、全身デニムのコーディネートでたたずむショッ