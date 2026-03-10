妊娠をきっかけに夫のモラハラが表面化し、離婚を決意したが、すぐに別れるわけではない。娘の成人まで10年、資格取得や資産形成を進めながら“離婚計画”を着々と進める妻もいる。モラハラ、義母の介護、経済的不安……。夫には気づかれないまま進む「離婚準備」の実態を、当事者の証言から追った。◆妊娠後に旦那のモラハラ体質が表面化熟年離婚を誓った妻たちは、どれだけ周到に準備を進めているのか……？「娘の成人まであと10