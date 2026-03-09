ひと口食べた瞬間「おっ！」と驚いた。ふわふわのパンは甘みがあり、揚げられたチキンはサクサク。440円という値段を考えると、お得感のあるぜいたくな美味さだからだ。記者が口にしたのはハンバーガーチェーン・ゼッテリアのタルタルチキンバーガー。大型のタブレットでポテト（ふるポテ）やドリンク（まろやか緑茶Ｍサイズ）とともに注文すると（３品で1060円）、５分ほどで店員が紙袋に包み渡してくれた――。庶民の胃袋を満た