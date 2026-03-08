J1百年構想リーグ地域リーグ第5節 FC東京 3（2-0）0 横浜FM14:03キックオフMUFGスタジアム入場者数 52,934人試合データリンクはこちらFC東京の完勝、横浜FMの完敗となった試合だった。確かにFC東京のよさが目立ったが、それよりも横浜FMのチグハグさが出てしまったと言える。前後半とも開始1分以内に、横浜FMはラインの裏を取られて失点。これではどんなゲームプランを持っていてもなす術がなくなる。原因はパスの出しどころに