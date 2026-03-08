ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕し、各地で熱戦が繰り広げられている。プエルトリコで行われている1次ラウンド・プールAでは、同国代表のベンチには、負傷離脱中の“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス外野手（ドジャース）の姿が。中継に映り、ファンを驚かせている。

ベンチからチームメートに拍手を送って盛り立てていたキケは、ブロンド髪に変身していた。昨季左肘を負傷し、昨年11月に手術を受けたことを報告。現在はリハビリ中で、WBCには出場しないものの、プエルトリコ代表を支えるために同行している。

中継にも映ったキケの姿に、ネット上の日本のファンからは「え!?いつの間にキケはプエルトリコに入ってるんだ?? 知らなかったｗ」「試合出てないのにちょいちょい出てくるなキケ」「あらキケ君。元気そうで良かった」「キケがチームスタッフにいると聞いて、プエルトリコの試合もチェックすることにした」などの声が上がった。

プエルトリコは初戦、コロンビアに5-0で勝利。7日（日本時間8日）の第2戦でパナマと対戦する。



（THE ANSWER編集部）