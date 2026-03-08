飲食店で働いていると色々な客に出くわすものだ。東京都の50代女性は、ファミレス勤務中に遭遇した強烈な常連客について投稿を寄せた。その客は月に数回、5〜6名のグループで来店するのだという。「喧嘩でもしているのかと思うほどの大きな声でお話しされていて、毎回４時間近くいます」「周りのお客様からは『うるさいから席を移動したい』とか、レジで『あそこの席のお客さんうるさいわね』など、毎回何かしらのご意見をいただく