声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！2月28日のゲストは下野紘さん！ベストアルバム『シンフォニックロック・リミッ