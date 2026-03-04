新連載「マルコのクルーズ業界TOPICS」。4輪と2輪を愛し、クルーズのエキスパートでもあるマルコがクルーズ業界の気になるトピックスをお届け。第1回目となる今回は、F1® モナコグランプリに関連したニュースだ。スーパーヨットの、さらに上からサーキットを見下ろす世界最大のコンテナ船団を所有するMSCグループが運営するラグジュアリークルーズブランド、エクスプローラ ジャーニーが今年もモナコグランプリでクルーズ船を