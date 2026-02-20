一戸建てかマンションか、住まい選びの際に迷う人は多い。なかには「一戸建ては、マンションのような管理費・修繕積立金を毎月支払う必要がないので、ランニングコストが低い」という人もいる。これは大きな間違いだ。今回は、一戸建ての修繕費用について考えていこう。【今週の住活トピック】 プレスリリース「“30年で約1,200万円”の現実 ―戸建てにも必要な「修繕積立」〜戸建ての修繕費、5年で約1.4倍に〜」／さくら事務所