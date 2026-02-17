カープの選手・羽月隆太郎容疑者が17日、去年12月に広島市中区の自宅で指定薬物のエトミデートを使用したとして起訴されました。起訴状によると、羽月被告は去年12月、広島市中区の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物・「エトミデート」を使用した罪です。羽月被告の自宅から押収したものからエトミデートが検出されており、警察は所持の疑いも視野に捜査を進めています。（2026年2月17日午前11時5