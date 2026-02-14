スーパー銭湯にあるサウナの利用時に実践してほしいことについて、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【画像で見る】「えっ…知らなかった」スーパー銭湯スタッフが教える「サウナ」の正しい使い方です！公式TikTokアカウントは「サウナにいたら助かるやつ5選」というタイトルの動画を投稿。この動画では、スタッフが、サウナを使う時に実践してほしいこ