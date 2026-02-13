危険運転致死傷罪の適用要件が「曖昧で立証が困難」など改正を求める意見を受け、法制審議会は12日、速度や飲酒に関する具体的な数値基準をとりまとめ、平口洋法務大臣に答申しました。 【写真を見る】危険運転致死傷罪の見直し答申飲酒運転は「呼気0.5mg以上」数値が高すぎる…遺族から失望の声 今回の答申では、これまで解釈が分かれていた要件に明確な数値基準を設けています。 「高速度」については、最高速度が60キロ以