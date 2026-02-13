世界最大級のロボット競技会「ファースト・レゴリーグ」の全国大会に大分県内の小中高校生のチームが出場します。プログラミングの知識を駆使して挑むチームの意気込みを取材しました。 【写真を見る】世界最大級のロボット競技会「ファースト・レゴリーグ」全国大会へ大分の小中高生5人が挑む プログラミング教室の仲間で結成 様々な動きをするロボット。思い通りに動かすには精度の高