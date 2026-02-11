愛知県稲沢市の市議会議員が、恐喝などの疑いで逮捕されたと報じられ、ネット上で話題となっています。逮捕された山田崇夫市議は、2023年に初当選していました。CBCテレビ（2月9日）によると、去年11月、自身が出資する一宮市内の飲食店にいた40歳の男性に対し、「どれだけ払えるんだ。金をおろしてこい」などと言って現金3万円を脅し取った疑いが持たれています。男性は複数回殴られ、約1週間のけがをしたとされています。警察の