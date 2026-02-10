引き締め役として定説だった黒を、ブラウンに置き換えてみると？ 同等のスマートさはありながら、ほどよくカドがとれて見心地のいいメリハリとして作用。「ブラウンに塗りかえて」レザーを再稼働今季豊富なレザー素材。イメージどおり黒でクールを貫くのもいいけれど、ブラウンで選べば親しみが倍増。ハードな質感ならではの引き締め力で、黒に負けないシャープさが手に入る。穏やかな配色をピリッとさせる腰から下の直線フォルム