「目立たない色だけで」黒ばっかりのコーディネートを卒業する方法

引き締め役として定説だった黒を、ブラウンに置き換えてみると？ 同等のスマートさはありながら、ほどよくカドがとれて見心地のいいメリハリとして作用。

「ブラウンに塗りかえて」レザーを再稼働

今季豊富なレザー素材。イメージどおり黒でクールを貫くのもいいけれど、ブラウンで選べば親しみが倍増。ハードな質感ならではの引き締め力で、黒に負けないシャープさが手に入る。

穏やかな配色をピリッとさせる腰から下の直線フォルム

茶ニット／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） 茶ストライプシャツ／マディソンブルー 茶レザースカート／エイチ ビューティー＆ユース バッグ／GIANNI CHIARINI（ジャンニ キアリーニ 銀座店） ブーツ／GIABORGHINI（ショールーム ロイト）



山羊革にコーティングをほどこしツヤ増しさせた、強さと洗練さをあわせ持つ１枚。着くずした上半身のゆるみを流し、カジュアルに浮かない緊張感をおぎなう役割に。ストライプ柄を仕込んで、Ｉラインを強化。

目を引くデザインに頼らない

ダークブラウンレザージャケット、中に着たダークブラウンクルーネックニット、ブラウンチノパンツ（メンズ）／以上UNIQLO サングラス／プロポ（プロポデザイン） ブーツ／ル タロン（ル タロン 有楽町マルイ店）



コンパクトなレザージャケットを主役に、品よくヴィンテージムードをまとって。レザーとチノ、レディースとメンズなど、素材やサイズ感のズレで、ブラウンだけでも奥行きが出る。カーキに近いブラウンのチノパンは、ハリコシがあるためゆるくてもシャープ。要素をシルエットの微差に制限することでかもす雰囲気が洗練され、ワントーンが陥りがちな間のびもしないテクニック。



