テレビ東京系「“コレは本物か！？”衝撃ＵＦＯ映像３７連発」が８日に放送された。ＵＦＯにまつわる衝撃映像を振り返るバラエティー。元なでしこジャパンでタレント・丸山桂里奈はＵＦＯ目撃体験談を披露した。丸山は米クラブに在籍していた時期を回想。「アメリカのサッカーチームに１年間行ってたときに。試合があったんですよ。で、試合のときに私がドリブルして抜いてパッて上見たら。カクカクしてる十角ぐらいのＵＦＯ