＜WMフェニックス・オープン2日目◇6日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞面目躍如だ。大会通算2勝で優勝候補にも挙げられていた松山英樹が、8バーディ・1ボギーの「64」をマーク。トータル10アンダー・単独首位に躍り出てた。【動画】ギャラリー熱狂！松山英樹の6連続バーディ前半13番でのバーディがビッグスコアののろしとなった。そこから18番までツアー自己ベストタイの6連続バーディ