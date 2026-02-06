ニューストップ > 国内ニュース > 千葉県の病院で前立腺全摘出 別患者のカルテ貼り付け「がん」と誤認 千葉県 医療 FNNプライムオンライン 千葉県の病院で前立腺全摘出 別患者のカルテ貼り付け「がん」と誤認 2026年2月6日 17時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 千葉県の県立病院で2025年、誤って前立腺を全摘出する手術をしていたと判明 経過観察中だった患者を「がん」だと認識し、手術をしたとのこと 手術で摘出した臓器の状況と検査結果が合わないことに主治医が気づき、発覚 記事を読む おすすめ記事 ミラノ五輪直前に衝撃疑惑が浮上 まさかの局部注射、関係機関「必ず調べる」ジャンプの飛距離増狙いか 2026年2月6日 8時50分 千葉県がんセンターが誤って前立腺全摘出手術…別患者のカルテ貼り付け「がん」誤認 主治医が気付き発覚 調査委設置し原因究明へ 2026年2月6日 17時44分 “A型の20倍” インフルエンザB型が急増 熱が出にくく「気づかぬうちに広がる」今からできる対策は？ 2026年2月5日 19時14分 スタバ持ち帰り用紙袋有料化…全店舗で11円 定番商品一部値上げでトール「ラテ」は500円 全国7割の店舗対象 2月18日から 2026年2月6日 16時26分 日本犯罪史上最悪の未解決事件…なぜ遺体の腹部に「受話器」があったのか 2026年2月5日 14時44分